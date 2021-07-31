Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Her afette gördüğümüz gibi, olan olduktan sonra "Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla" birkaç bakan olay yerine gidiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok" sözlerine işaret ederek, "Peki, öteden beri orman yangınlarına müdahale eden Türk Hava Kurumu’nun uçağı da mı yok? Yokmuş. Onu da Cumhurbaşkanı söyledi: “Rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok!” Sanki olmaması, soruyu soranların kusuruymuş gibi. Envanterde yok, olanlar da işe yaramıyorsa ormanlar yanar. Hele, uçağı olanlardan, orman yangınıyla mücadele tecrübesi olan ülkelerden yardım istemeyi de düşünmemişsek…" diye yazdı.

Türkiye gibi orman yangınına açık olan bir ülkede herhangi bir hazırlığın bulunmadığını belirten Karaalioğlu, "Her afette gördüğümüz gibi, olan olduktan sonra “Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla” birkaç bakan olay yerine gidiyor ve duruma siyasi olarak vaziyet ediyor. Eleştirileri susturmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar ve devletin büyüklüğüne dair bitmek tükenmek bilmez nutukları sıralıyorlar. Potansiyel afet bölgelerine, afet ve felaket yaşanmadan giden, önlem alan, araç gereç, donanım, insan kaynağını hazırlayan bir bakan göremiyoruz. Çünkü devletin afetle mücadele yöntemi içinde böyle bir vizyon bulunmuyor. Önleyici hekimlik diyebileceğimiz bir kavram ve anlayış asla akledilmiyor. Her afette tek görüntü ve tek hamle var: Bakanlar olay yerinde…" ifadelerini kullandı.

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