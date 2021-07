Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Geldiğimiz noktanın iktidar açısından özeti şudur; bütün dünya her bahaneyle Türkiye'ye kafayı takmıştır

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin aralıksız problem ürettiğini ve ülkenin o sorunlar peşinde sürüklendiğini belirterek, "Dolayısıyla, her eleştiriye, her meseleye “dış güçler” yaftası yapıştırarak bir yere gidilemeyecek. Problemler galerisi tam da bu yanlış politika yüzünden doldu taştı. Gerçekle yüzleşmek yerine hamasete, meseleleri konuşmak yerine slogana müracaatın neticelerini yaşıyoruz. Geldiğimiz noktanın iktidar açısından özeti şudur: Bütün dünya her bahaneyle Türkiye’ye kafayı takmıştır ve Türkiye’nin bundan kurtulması için de bu iktidara ve muhakkak surette Erdoğan’a ihtiyacı vardır. Herhangi bir meselede iktidardan açıklama, izahat, yüzleşme, araştırma, soruşturma isteyen bu özeti okusun, yerine otursun." diye yazdı.

Suçlanan siyasetçinin suçlama ne olursa olsun "Hedef devlettir" denildiğine işaret eden Karaalioğlu, "Dünyanın hiçbir demokrasisinde böyle bir indirgeme, böyle bir özdeşlik olmaz, olamaz. Yahut da ekonomisi baş aşağı giden hiçbir demokrasi, “Karanlık güçler bize operasyon çekiyor” diye eli kolu bağlı seyre dalmaz.

Ayrıca, kaç sene geçecek de iktidar ülkeyi dış güçlerden, karanlık ellerden, lobilerden, şundan, bundan kurtaracak? Ve ayrıca düne kadar bir parçası olduğumuz o dünya başımıza nasıl üşüştü ve onlar sabah akşam operasyon çekerken iktidar ne yapıyordu acaba?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...