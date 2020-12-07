Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Çin aşısı siparişi veren bizden başka ülke var mı bilinmiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin sadece Çin aşısında karar kıldığını üstelik Türkiye'nin yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olmasına karşın, 50 milyon doz sipariş verdiğini belirterek, "Sağlık Bakanı da, Bilim Kurulu da, bilim kurulunda olmayan uzmanlar da aylardır bütün seçeneklere dikkat çekti, bütün detayları anlattı ama geldiğimiz nokta kişi başına aşı siparişinde dünyada 53.üncü sıraya oturmak oldu. Çin aşısı (Sinovac/ CoronaVac) siparişi veren bizden başka ülke var mı bilinmiyor. Bütün ülkeler Biontech/Pfizer, Moderna ve Oxford/Astra Zeneca aşılarının hepsine birden sipariş verirken bizim niye seçeneksiz kalmayı tercih ettiğimiz de bilinmiyor." diye yazdı.

"Sadece Çin aşısında ısrar etmenin nedeni Batı’ya haddini bildirmek mi? Henüz üçüncü faz raporları açıklanmayan bir aşıyı seçerek; Amerika’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye ihtiyaç duymayıp, Çin’e bağımlı olmak mı dünyaya mesajımız?" diyen Mustafa Karaalioğlu, "Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu’nun vatandaşa söylediğiyle devletin aldığı önlemler arasında uçurum var. Bilim adamlarının televizyon ekranlarında anlattıklarıyla devletin aşı politikası arasında başka bir uçurum var.

Kendi kedimize övünmek işe yaramıyor, bunu akıldan çıkarmayalım. Salgınla mücadelede başarılı olmak demek, bulaşma hacmini önce ürkütücü boyuttan çıkarmak sonra da tamamen kurtulmaktır. Bu ölçüye vurulduğunda karnemiz iyi değildir, bunu da görelim." ifadelerini kullandı.

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