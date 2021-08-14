Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: Bu gidişle; Suriyelilere, Afganlılara ve diğerlerine insani sempati gösterenlerin ihanetle yaftalanması da yakındır

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin büyük bir sığınmacı/göçmen/mülteci sorunu yaşadığını belirterek, "Ama bunun ne kadar ciddi olduğu son günlerde yapılan tartışmaların çaresizliğinden daha net görülüyor. Öfkeden başlayıp şefkate kadar giden uzun hatta, esasen ne yapmayı planladığımız belli olmayan bir problemi tartışıyoruz. Göçmenlerin tamamını hiçbir kurala bağlı olmadan geri göndermek gibi imkansız bir hedefi savunanların sesi yüksek çıktığı için, makulü ve olabilecek olanı dile getirenler ancak fısıltıyla konuşabiliyor. Bu gidişle; Suriyelilere, Afganlılara ve diğerlerine insani sempati gösterenlerin ihanetle yaftalanması da yakındır." diye yazdı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki göçmen sayısını yayınladığını işaret eden Karaalioğlu, rakamlara göre 3 milyon 696 bin 919 Suriyeli, 1 milyon 179 bin 119 yasal düzenli göçmen, en az 500 bin civarında ise Afganlı olmak üzere 5.2 milyonun üzerinde sığınmacının bulunduğu dile getirdi.

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