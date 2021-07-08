Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: 2023 hedeflerinden o kadar uzaklaştık ki, 2071 için bile aynı rakamları telaffuz edebilen çıkmıyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, ekonomide rakamların tatsız sinyaller verdiğini belirterek, "En iyi rakamları 10 yıl öncesinde kalan ve oraya tekrar ulaşma imkanı kalmayan bir iktidar tablosu var. Bir iktidar kendi döneminin rakamlarının altına düşmeye başlamışsa, düşüş eğiliminden çıkış gösteren emareler de yoksa, ülke için alarm zili çalıyor demektir. Türkiye ekonomisi kötü yönetildi, zamanında atılması gereken adımlar ihmal edildi ve sayısız fırsat kaçırıldı. Kaçan fırsatlar Türkiye’nin sadece bugününden kaybettirmedi, aynı zamanda geleceğine yönelik marjinal maliyet üretti." diye yazdı.

2023 hedeflerinde kişi başına gelirin 25 bin dolar, enflasyonun yüzde 5 ve ihracatın 500 milyar dolar olduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Şimdi bu hedeflerden o kadar uzaklaştık ki 2071 için bile aynı rakamları telaffuz edebilen çıkmıyor. Aradaki para ve zaman farkı Türkiye’nin neler kaybettiğini gösterir.

İşler yolundan çıktığı için, gerçeklerden kopulduğu için ve sistem tamamen içine kapandığı için kaybedilen fırsatları hesaplayamıyoruz bile..." ifadelerini kullandı.

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