Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: 2023 hedefleri mümkün olmadığı için 2053 hedefleri ilan edildi bile

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomik Program'la (YEP) birlikte rüyanın bittiği ve gerçeklerle yüzleşildiğini belirterek, "2023 hedefleri artık mümkün değil ve böyle olduğu için 2053 hedefleri ilan edildi bile. Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştıran sadece ekonomideki kötü ve içe kapanan yönetim olmadı. Elbette, merkezileşen, gerçekle bağını koparan, komplo teorilerine teslim olan ekonomi anlayışı problemi büyüttü. Bilgiye, liyakate ve bilhassa tecrübeye dayanmayan ekonomi idaresi kaçınılmaz sonu hazırladı." diye yazdı.

Mustafa Karaalioğlu, son haftada art arda yapılan üç önleyici girişime rağmen döviz kurunun dizginlemediğine işaret ederek, "Ekonomideki makro hedeflerin beraberinde Türkiye’nin bir hukuk devleti olması mecburiyeti ve vaadi de vardı. Kamu idaresinin şeffaf ve denetlenebilir olmasından, temel hak ve özgürlüklere kadar bütün alanlarda gelişen, dünyayla iyi ilişkiler kuran ve hepsinden önemlisi kendiyle barışık bir ülke olmak hedefimizdi. Bütün yargı dibe vurmuşken bir de Anayasa Mahkemesi’nin zaten gerilemiş gücüne göz dikilen ülke olmak değil. Sivil toplum, kaliteli bir eğitim, yarışan üniversiteler, özgür basın olacaktı. Güçlü, büyük, mutlu, müreffeh; adını ne koyarsanız koyun, o Türkiye’de iki büyük hedef el ele, kol kola yürüyecekti. Olmadı… Bu yürüyüşün ömrü çok kısa sürdü demokrasi bir yöne, ekonomi başka yöne yürüdü ve ikisi de yolunu kaybetti." ifadelerini kullandı.

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