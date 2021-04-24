Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu: 128 milyar dolar çarçur edilirken, en çok duyduğumuz nakaratın "vatan millet Sakarya" olması tesadüf değil

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Vatanı böldürmeyiz, ezanı susturmayız, hainlere ortalığı dar ederiz" nutuklarının yükseldiği zaman ya işlerin ters gittiğini ya da gizlenecek bir ayıp olduğunu belirterek, "Bir ülke gerçekten sıkıntıyla karşı karşıya kalmışsa sorumluluk sahipleri nutuk atmaz, iş yaparlar. Hamaset varsa mevzu vatan, ezan, bayrak veya beka değildir. Maksat dikkatleri, gerçekten dikkat edilmesi gereken yerden uzaklaştırmaktır. Mesela, 128 milyar Dolar çarçur edilirken en çok duyduğumuz nakaratın “vatan millet sakarya” olması tesadüf değildir." diye yazdı.

Siyasette hamaset rüzgârının ne kadar sert eserse, ülkede ekonomide ve dış politikada kaybettiğini savunan Karaalioğlu, "Nitekim, özellikle başkanlık sisteminden sonra hayal edilemeyecek hamaset cümleleri işitirken, kulaklar marşlarla çınlarken; Türkiye ekonomik krizin en ağırını, hesapsızlığın zirvesini, yolsuzluk ve yozlaşmanın en bulaşık olanını yaşadı. Memleket, mavi ve kırmızı vatanlarla millet, tarih, ecdad sesleriyle inliyordu. Dış politikada da ancak kıyamet savaşında duyulacak yüksek nidalar yükseliyordu. Ama Ege’de kaybeden olduk, bütün Akdeniz sahilinde tek dostumuz kalmadı." ifadelerini kullandı.

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