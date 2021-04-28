Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Ülkenin ticaret bakanı kocasının şirketinden bakanlığına dezenfektan alımı yapıyorsa bunun hukuki sonuçları olmak durumunda

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, uzun bir demokrasi tecrübesine ve hukuk birikimine rağmen, demokrasi kalitesi her geçen gün biraz daha eksilen Türkiye'nin hukuk devleti vasfından uzaklaştığını belirterek, "Bir hukuk devletinde ülkenin ticaret bakanı kocasının şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan alımı yapabiliyorsa, bunun hukuki sonuçları olmak durumundadır. Yine aynı bakan, bakanlık imtiyazını kullanarak kendi şirketine sanayi bakanlığından 1.4 milyon liralık yatırım desteği alabiliyorsa siyasal etik açısından sorun var demektir. Eğer bir ülkede yönetim makamında olanlar, kendilerini hukukla bağlı hissetmiyorlarsa ya da hukuk onlara dokunamıyorsa o ülkede hukuk devletinden söz edilemez." diye yazdı.

Evlerine ekmek götürmekte zorlanan insanların "ah"larının yükseldiği bir ortamda, eski bakanlar ve vekillerin devletin 10-15 şirketinden yüzbinlerce liralık maaş aldığına vurgu yapan Ocaktan, "“Pudra şekerci” AK Parti genel merkez elemanı milyon dolarlık lüks arabalarla kokain alemlerine dalıyor, ama hiçbir merci “bu değirmenin suyu nereden geliyor” diye soramıyor.

Bir televizyon kanalına çıkıp “Bizim aile şöyle elli kişiyi götürür” şeklinde tehditler savurarak açıkça kin ve nefret suçu işleyen bir hanımefendiye hukuk hiçbir şekilde işlemiyor, çünkü o siyaseten güçlü bir mahalleyi temsil ediyor.

Demokratik ülkelerde devleti yönetenler de, bireyler de layüsel değildirler. Çünkü hukuk devletinin kuralları herkes için geçerlidir, ama Türkiye hariç..." ifadelerini kullandı.

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