Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Türkiye'de yaşanan ahlaki çürüme, birtakım fetvalar ve dini argümanlarla meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, bütün unsurlarıyla işleyen bir demokrasinin hakim olduğu hiçbir ülkede insanların, "kilise ve din adamları iktidarın icraatlarına nası bakar?" şeklindeki endişelerle, ülkeyi yönetenlerin hukuksuzluklarını, yolsuzluklarını görmezden gelmeyi tercih etmediklerini dile getirdi.

Türkiye'de yaşanan yozlaşma ve ahlaki çürümenin birtakım fetvalar ve dini argümanlarla meşrulaştırılmaya çalışıldığına vurgu yapan Ocaktan, "Eğer bugün modern bir demokraside yaşıyor olsaydık, yolsuzlukların, hukuksuzlukların, liyakatsizliklerin ayyuka çıktığı bir ortamda iktidar sivil muhalefetin tepkileri karşısında geri adım atmak zorunda kalırdı. Talihsizlik o ki Türkiye’de sivil muhalefet olmadığı gibi, iktidarı sınırlayacak denetim mekanizmaları da bulunmamaktadır.

Haliyle böyle bir ortamda iktidarın günahlarını örten, koruyup-kollayan bir takım fetvacılar ve hocalar bütün bir ülkenin kaderi üzerinde belirleyici rol oynayabilmektedirler." ifadelerini kullandı.

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