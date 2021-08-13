Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Öyle anlaşılıyor ki iktidarın birincil görevi "ecdada yakışan" cahil nesiller yetiştirmek…

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin son yıllarda ekonomiden dış politikaya, eğitimden kültüre kadar her alanda 'tarifi imkansız' bir çöküş dönemi yaşadığını belirterek, "19 yıllık iktidarı süresince eğitim bağlamında en çok telaffuz edilen cümlenin “Tarihimize, ecdadımıza yakışan dindar nesiller yetiştirmek” olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Ama bu cümlenin reel dünyada ne anlam ifade ettiğini bilmiyoruz, eminim ki AK Parti iktidarı da bilmiyor…

Doğrusu “ecdada yakışan nesiller yetiştirmek” sloganını anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Ecdattan anladığımız daha çok Osmanlı olduğuna göre, bu ecdadımızın hangi bilimsel gelişmeyi, hangi felsefi düşünceyi ve teknolojik icadı insanlığın hizmetine sunduğunu birilerinin izah etmesi gerekiyor. Çünkü “dindar nesil” hayalleriyle oluşturmaya çalıştığımız eğitim sistemimizin hali, kelimenin tam anlamıyla içler acısı… Ne yazık ki orta öğretimden ve üniversitelerden mezun olmuş bir cahiller ordusuyla karşı karşıyayız. Kabul edelim ki okullarımız artık bilgi ve değer üretmiyor, daha da acı olanı meramını Türkçe olarak ifade edemeyen diplomalılar ordusu yetiştiriyor." diye yazdı.

Üniversiteye girişte baraj puanlarının MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düşürüldüğüne vurgu yapan Ocaktan, "Ne olacak, yani puanlar düşürülünce öğrencilerin bilgisi, görgüsü mü artacak? Kimse kusura bakmasın, bunun adı cehaleti teşvik primidir. Öyle anlaşılıyor ki iktidarın birincil görevi “ecdada yakışan” cahil nesiller yetiştirmek…

Hakkaniyetle bakan herkesin, eğitimin bir ülkenin en temel meselesi olduğunu bildiği kanaatindeyim. Aslında iktidar da bilir ama okuyan, dünyayı bilen, eleştiren nesillerin yetişmesini ne kadar istiyor ondan çok emin değilim." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...