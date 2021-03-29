Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Öyle anlaşılıyor ki AB, bundan sonra Türkiye'ye demokrasi ligindeki bir ülke muamelesi uygulamayacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Türk tipi" başkanlık rejimiyle birlikte devletin bütün kurumlarının yavaş yavaş iflas ettiğini ve ülkenin yönetilememezlik sorunuyla karşı karşıya gelindiğini belirterek, "Sonunda Avrupa Birliği ülkeleri de hukuk devleti nosyonunun rafa kaldırıldığı “Türk tipi” rejimin faziletlerini keşfetti ve Türkiye’ye demokrasi dışı bir ülke muamelesi yapmaya başladılar. Çünkü onlar da gördüler ki; ABD eski Başkanı Trump’ın cumhurbaşkanına hakaret dolu mektubu sonrasında rahip Brunson serbest bırakıldı… İdlip’te 33 askerimizi şehit eden Rusya’ya karşı tek bir itiraz sesi yükseltemedik ve S-400 yanlışında ısrar etmeye devam ettik." diye yazdı.

Avrupa Birliği'nin bundan sonra Türkiye'ye demokrasi ligindeki bir ülke muamelesi uygulamayacağını savunan Ocaktan, "Şimdi Avrupa Birliği Türkiye’ye Haziran zirvesine kadar süre tanıdı. Her ne kadar AB zirvesinde Türkiye’nin demokrasi, özgürlükler ve hukuk konusunda adım atması beklentisi dillendirilse de, esas itibariyle AB’nin beklentisi Doğu Akdeniz…



ürkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi arttırması durumunda ekonomiyi hedef alan yaptırımların gündeme gelmesi karara bağlanmış durumda. Kısacası hukuk devleti anlayışından vazgeçen Türkiye’yi bu konuda çok da sıkıştırmayacaklar. Yani Türkiye’nin anladığı dilden konuşmaya devam…" ifadelerini kullandı.

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