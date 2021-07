Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Ne hikmetse yolsuzluklar, usulsüzlükler karşısında dindarların vicdanı hiç sızlamıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, son 5-6 yıldan bu yana Türkiye'nin yönetilemez olduğunu herkesin bildiğini belirterek, "Buna bağlı olarak siyasette, toplumda, bireylerde ve özel olarak da daha duyarlı olması gereken dindarların vicdanlarındaki kirlenme taşınamaz bir noktaya gelmiş bulunuyor. Ve doğal olarak kirliliğin bu kadar ayyuka çıktığı bir toplumda çevresel kirliliğin de hepimizin hayatını tehdit eder bir noktaya gelmesi kaçınılmazdır.

İşte Marmara korku filmlerini aratmayacak bir görüntüyle ‘salya’ kusuyor ve adeta canlılar için bir kıyamet yaşanıyor. Tabiata karşı öylesine hınçla doluyuz ki, güzelim yeşillikleri kesip HES’ler yapıyoruz, ormanları beton yığınlarıyla kirletiyoruz. Ama para hırsımız bitmiyor, altın aramak için Kaz Dağları’nın ağaçlarını yok edip doğrudan akciğerlerimizin içine tükürüyoruz…

Kuşkusuz kaygılanmamız gereken sadece çevresel kirlenme değil, iktidar piramidinin en tepesinden alt kademelerine kadar her alanda yaşanan ahlaki çürüme devlet aygıtının işleyişi safhasında ortaya çıkan pek çok kirliliği adeta meşrulaştıran bir zihniyet kirlenmesinin ortaya saçılmasına yol açmıştır." diye yazdı.

AKP iktidarındaki zihniyet sapmasına en çok dindar kesimlerin itiraz etmesi gerektiğini vurgulayan Ocaktan, "Çünkü bu iktidar yola çıkarken belirlediği kendi ilkelerini bile yok sayarak ekonomiden dış politikaya, hukuktan eğitime kadar her alanda öylesine akıl dışı işler yapıyor ki bu yüzden her gün zihnimiz kirleniyor, ruhumuz kirleniyor, gönlümüz kirleniyor, bakışımız ve hayatımız kirleniyor. Ve her geçen gün inandığımız değerlerle hayatımız arasındaki mesafe giderek açılıyor.

Ne yazık ki en çok da dindarların vicdanı kirleniyor… Çünkü ne hikmetse yolsuzluklar, usulsüzlükler karşısında dindarların vicdanı hiç sızlamıyor." ifadelerini kullandı.

