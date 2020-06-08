Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Muhtemelen bu gidişle sıra, KHK ile vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gelecek

Eski AKP Milletvekili ve Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Koronavirüs salgını sonrası çalışanların işlerini kaybettiklerini, esnafın borçlarını ödeyemediğini; böyle bir ortamda iktidarın sorunları hafifletmek ve çare üretmek yerine milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığını belirterek, "Memleketin başında bu kadar gaile varken vekillerin dokunulmazlığını kaldırarak cezaevine göndermek, herhalde son yılların en büyük icatlarından birisi olsa gerek...



Galiba millet iradesinin itibarsızlaştırıldığı yeni bir döneme giriyoruz. Nitekim Meclis kulislerinden yansıyan bilgilere göre AK Partili bir vekil, CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, HDP’li vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın dokunulmazlıklarının kardırılmasıyla ilgili olarak “Siyasi irade bir karar vermiş gereği yapıldı. 4 Haziran bir milat, siyasette yeni bir dönem, yeni bir süreç başlıyor” değerlendirmesinde bulunmuş. Muhtemelen bu gidişle sıra, Kanun Hükmünde Kararname ile vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gelecek." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ocaktan, 1994'te DEP milletvekillerinin yaka-paça Meclis'ten götürüldüğü günlardan sonra Türkiye'nin başarısız hükümetlere, ekonomik krizlere ve hızlı siyasi istikrarsızlığa sürüklendiğine işaret ederek, "Herhalde yeniden benzer görüntülere sahne olan bir Türkiye’yi hiçbirimiz istemeyiz.

Kabul etmek gerekiyor ki Meclis’teki bu dokunulmazlıkların kaldırılması hamlesi, siyasi alanı fevkalade daraltacağı gibi Türkiye’nin demokratik görünürlüğünü de ciddi bir biçimde zedeleyecektir.

Kaderin cilvesine bakın ki, özgürlükçü AK Parti’den bugünlere geldik..." diye yazdı.

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