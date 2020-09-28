Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Kürtlerin oyunu alabilmek için Öcalan'dan mektup getirip TRT'de okutan AK Parti-MHP koalisyonudur

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan gibi isimlerin bulunduğu 82 kişinin 'Kobani eylemleri' nedeniyle gözaltına alınmasını, "Nasıl bir Türkiye oluşturuluyor doğrusu anlamak mümkün değil. Nereye gidiyoruz, yarın nasıl bir sabaha uyanacağız hiçbirimiz bilmiyoruz..." sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye'deki yönetilemezlik sorunu derinleştikçe Cumhur İttifakı'nın topluma son gözaltı operasyonlarına benzer yeni hamleler sunmaya devam edeceğini belirten Mehmet Ocaktan, "Zira ekonomi can yakmaya devam ediyor, işsizlik, açlık, geçim sıkıntısı geniş toplum kesimlerinin en büyük derdi. Dolayısıyla AK Parti- MHP koalisyonu, halkın gerçek gündemi olan geçim sıkıntısına eğilip çare üretmediği sürece suni gündemlerle toplumu mutlu edemeyeceği gibi, kendi derdine deva da üretemeyecektir." ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimleri öncesinde Kürtlerin oylarını alabilmek için Abdullah Öcalan'dan gelen mektubu okutanın AKP-MHP koalisyonu olduğuna işaret eden Ocaktan, "Cumhur İttifakı çok unutmak istiyor olabilir ama, toplumun hafızası böyle ayıpları kolay kolay unutmuyor..." diye yazdı.

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