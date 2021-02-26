Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Kimse alınmasın, bir kadın vekilin böyle bir tavır içine girmesi, kelimenin tam anlamıyla ahlaki bir sorundur

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan; demokrasi, hukuk, özgürlük gibi değerlere adeta savaş açmaya başladığı için hem AKP'nin hem de Türkiye'nin kaybetmeye başladığını belirterek, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki “Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin” diyerek HDP’ye oy veren seçmenleri hedef almış ve onları bu ülkenin bir parçası olarak görmediğini açıkça ilan etmiştir. Aynı şekilde Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, kadınların emniyette çıplak aranmalarıyla ilgili iddialar üzerinden kadınların iffetini ve ahlakını sorgulamaya kalkmıştır. Kimse alınmasın, bir kadın vekilin böyle bir tavır içine girmesi, kelimenin tam anlamıyla ahlaki bir sorundur." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul halkının yüzde 60'ının karşı olduğu Kanal İstanbul'a ilişkin "İnadına yapacağız" sözlerini hatırlatan Mehmet Ocaktan, "AK Parti’nin özellikle MHP ve Doğu Perinçek’le girdiği garip ittifak sonrasındaki bütün söylemleri, icraatları ne yazık ki milletle derin bir inatlaşmaya işaret etmektedir. Kabul etmek gerekiyor ki AK Parti yeni ortaklarının istikametinde yol almaya devam ettikçe, milletle arasındaki mesafenin açıldığın bir türlü göremiyor. Belki de görüyor… Ama artık dönüş tabelası çoktan geçildi, bu istikamette atılacak her adım dönüşü daha da imkansızlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

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