Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar, olup bitenler karşısında sessiz ve fırtınanın dinerek, kirliliğin üzerinin örtülmesini bekliyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde sarf ettiği, "Vakıf kuran ecdadımızın öldükten sonra da amel defterlerinin kapanmamasına özen gösteriyor, dünyayı merhamet ve şefkatle kuşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" sözlere işaret ederek, "Mesela CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Vakıflar Genel Müdürü ile ilgili iddiaları… Yavuzyılmaz’ın iddiasına göre Genel müdür Burhan Ersoy Vakıflar’daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 62.455 TL ve kâr payı 84.556 TL olmak üzere bir ayda toplam 161.928 lira alıyormuş. Doğrusu insan merak ediyor, acaba genel müdürün ‘amel defteri’nde evine ekmek götüremeyen insanların hayal bile edemeyeceği bu astronomik rakamlar da yer alacak mı?" diye yazdı.

Türkiye'de pek çok iddianın gündemde olduğunu, çürümeyi ve yozlaşmayı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Ocaktan, "Oysa bugün iktidar, olup bitenler karşısında sessiz ve fırtınanın dinerek adeta kirliliğin üzerinin örtülmesini bekliyor. İşte esas vahim olan da bu… Bütün dünyaya meydan okuyan, bir işaretiyle hukuk dahil bütün kurumları harekete geçiren bir iktidarın mafyalaşma ve yolsuzlukları sadece çaresizlik içinde seyrediyor olması toplumu incitmektedir." ifadelerini kullandı.

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