Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar kaybet-kaybet politikalarını "Milli şahlanış" sloganıyla pazarlayabiliyor, bu bir Türk mucizesi olsa gerek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin hiçbir dönemde dış politikada çaresizliğe mahkûm ve mecbur bırakılmadığını belirterek, "İktidar bütün bu “kaybet-kaybet” politikalarını “Milli şahlanış” ve “Kurtuluş Mücadelesi” sloganıyla bir başarı hikayesi olarak pazarlayabiliyor. Herhalde bu bir Türk mucizesi olsa gerek…

Şu günlerde çaresizliğin de sınırlarına dayanan Türk dış politikası, bu ülkeyi seven herkesi derinden yaralayan bir karamsarlık tablosuna dönüşmüş bulunuyor. Mesela bütün dünyanın duyarlılık gösterdiği Uygur meselesinde Türkiye’nin sessizliğe gömülmesi… Çin rejiminin her geçen gün büyüyen zulmü karşısında dünya itiraz etmeye devam ediyor ama Türkiye’deki siyasi iktidarın, izahı mümkün olmayan bir umursamazlıkla zulümler karşısında sessizliğini sürdürmesi hepimizin başını öne eğdiriyor." diye yazdı.

Çin Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yapılan zulmü eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığına işaret eden Ocaktan, "Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian ‘Türkiye’de bazı kişilerin teröristleri ve Çin içinde ayrılıkçılığı teşvik ettiğini’ ileri sürerek tehdit dilini devam ettirdi. Yani açıkça Türkiye’yi tehdit etti.

Talihsizliğe bakın ki ne AK Parti, ne de MHP bu kez de Perinçek’in patronuna yönelik tek bir cümle kurmaya bile cesaret edemediler. Artık biliyoruz ki Anayasa ve İç Tüzüğe rağmen fişlenmelerin önünü açan güvenlik yasa teklifiyle ilgili parlamentonun kararını tanımayarak millet iradesini yok sayıyorsunuz, Anayasa Mahkemesi’ni kapatma nutukları atıyorsunuz, keşke biriniz de çıkıp “Eyyy Çin…” diyerek yarım bir cümlecik kurmayı deneyebilseydiniz." ifadelerini kullandı.

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