Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar ekonominin uçuşa geçtiğini açıklasa da; bakkalda, manavda, pazarda ve markette fiyatlar adeta çıldırmış durumda

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin halen yaşamakta olduğu derin ekonomik krizin farklı sebepleri olduğunu belirterek, "Her ne kadar iktidar her gün buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve otomobil üretiminde rekorlar kırdığımızı, işsizliğin azaldığını, enflasyonun düştüğünü ve ekonominin uçuşa geçtiğini televizyonlardan gümbür gümbür açıklasa da insanlar nedense yaşadıkları gerçeklikle bu pembe tabloları bir türlü bağdaştıramıyorlar.

Galiba bu tabloda bir eksiklik var. Zira bakkalda, manavda, pazarda ve markette fiyatlar adeta çıldırmış durumda ve bu fiyatlar insanlara hiç de pembe pembe gülümsemiyor... Şu bir gerçek ki Türkiye’nin ciddi bir finansal kaynak sıkıntısı var, yani iktidarın halkın problemlerini çözebilecek mali kaynağı yok." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik ve yönetimsel krizi, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına bağladığı yazısında, "Dolayısıyla bugün yaşadığımız bütün krizleri besleyen esas kaynak bu hukuksuzluk iklimidir. Gerçi iktidarın pek niyeti yok ama, eğer istenirse rasyonaliteye dayalı, piyasa gerçekliklerini dikkate alan bir ekonomik program uygulanabilirse kısmi de olsa bir toparlanma sağlanabilir. Ancak kabul etmek gerekiyor ki pansuman tedbirleriyle Türkiye’nin sorunlarını çözmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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