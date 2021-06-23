Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Her gün yaşanan yolsuzluklar, mala çökmeler, çete-mafya-siyaset eksenindeki karanlık ilişkiler hiçbirimizi şaşırtmıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, son dönemde yaşanan ahlaki çürüme ve yozlaşmanın Türkiye'nin hukuk devleti özelliğini kaybetmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Eminim ki her gün yaşanan yolsuzluklar, rüşvete, mala çökmeler, çete-mafya-siyaset eksenindeki karanlık ilişkiler, havada uçuşan milyon dolarlar, siyaset ve kara para aklayıcıları arasındaki karanlık ilişkiler hiçbirimizi şaşırtmıyor.

Çünkü yasaların açıkça suç saydığı bütün bu kirlilikleri yargı görmüyor, doğal olarak insanlar yargıya olan güvenlerini giderek kaybediyorlar." diye yazdı.

'Gazeteci' Veyis Ateş'in, kara para aklamaktan aranan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddialarına karşın, yargının harekete geçmediğine işaret eden Ocaktan, "İşin daha da vahim olanı, bütün bunlar olurken bu iş insanı elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçıyor ve hiçbir yetkili makam bu kaçışı görme gereği duymuyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz Amerika’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanıyor. Şimdi Amerika Korkmaz’ın Türkiye’deki mal varlıklarına el konularak ülkesinden kaçırılan paraların iadesini istiyor.

Amerika isteyince bir anda aklımıza geliyor ve kaçışını görmezden geldiğimiz, iddialar doğruysa kaçışını adeta teşvik ettiğimiz Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesini istiyoruz. İyi güzel de Türkiye’deki bu hukuk sistemine kim neden ve nasıl güvenecek?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...