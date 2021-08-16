Karar yazarı Mehmet Ocaktan: 'Help Turkey' diyerek yangın söndürme uçağı isteyen insanları ihanetle suçlayan iktidarımız, mendil açarak halktan yardım isteme işini çok iyi beceriyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, demokrasi kültürünün olmadığı toplumlarda, otoriter ve popülist politikalara yönelen iktidarların ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, her alanda başarısızlıkların üstünü örtmeye ve dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Sosyal medyada, orman yangınlarıyla ilgili, dünyaya "Help Turkey" etiketiyle yapılan çağrı yapıldığını kaydeden Ocaktan, "Hemen anında bu insanlar, iktidar ve etrafında slogan atmakla görevli “yerli-milli” ameleler tarafından hain olarak ilan edilip “Bunlar Türkiye’yi dünyaya aciz gösteriyor” diye suçlandılar. Ve ayrıca savcılarımız da yargının ne kadar hızlı işlediğini kanıtlamak için jet hızıyla soruşturma açtılar.

Evet devletimizin yangın söndürme uçağı yok, bu yüzden ormanlarımız, insanlarımız yandı milletçe bunu yaşayarak öğrendik. Meğer bu iktidarın, Kastamonu ve Sinop’ta insanların sel altında kalmasını önleyecek tedbiri de, hazırlığı da yokmuş…

Ama hakkını yememek lazım; ‘Help Turkey' diyerek yangın söndürme uçağı isteyen insanları ihanetle suçlayan iktidarımız mendil açarak halktan yardım isteme işini çok iyi beceriyor. Yani bizzat iktidar “Help Turkey” kampanyası başlatıyor ama Türkiye’yi dünyaya karşı asla rezil etmiyor!" diye yazdı.

Bütün demokratik toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de siyasi partilerin hedefinin iktidara gelmek olduğuna işaret eden Mehmet Ocaktan, "Bugün muhalefetin iktidara yönelik eleştirileri “iktidar yıkıcılığı” değil, mevcut yönetimi sandıkta yenerek iktidar olmaya yöneliktir. Eğer bir iktidarın eleştirilerden münezzeh olduğunu söylemek istiyorsak, o zaman bu sistemin adı demokrasi değil, başka bir şey olur..." ifadelerini kullandı.

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