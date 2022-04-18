Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Gül, Davutoğlu, Babacan, 20 yılın bütün sorumluluklarına ortak mı olmuş oluyorlar?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın potansiyel cumhurbaşkanı adayı için "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" kriterini sunması sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Ocaktan, yazısında şunları kaydetti:

"Mesela Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı, Ahmet Davutoğlu başbakanlık, Ali Babacan ise ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapmış üç değerli siyasetçi. Ancak günün sonunda AK Parti kendi ilkelerinden vazgeçip istikametini değiştirdiği için Babacan ve Davutoğlu ayrılıp kendi partilerini kurmuşlar…

Şimdi bu isimler ya da bir dönem AK Parti içinde yer aldıktan sonra ayrılan başka isimler, 20 yılın bütün sorumluluklarına ortak mı olmuş oluyorlar?

Böyle bir hakkaniyetsizliği kabul etmek elbette mümkün değil. Ama ne yazık ki siyasi hayatımızda zaman zaman bu tür zihniyet sapmalarının yaşandığı da bir gerçek.

Hatta öyle ki AK Parti’ye oy veren milyonlar bile bu günahın ortakları olarak görülebiliyor. Şimdi bu zihniyet, değişik zamanlarda AK Parti’ye oy vermiş olan neredeyse yüzde 70 seçmene demek istiyor ki: “Siz geçmişte AK Parti’ye oy verdiniz, dolayısıyla tüm icraatlarından da sorumlusunuz.” Milletin tümünün oyuna talip olan bir siyasetçinin, “AK Parti’ye oy veren siz günahkarların oylarını istemiyoruz” deme gibi bir lüksü olabilir mi?

Maalesef bu zihniyet sapması sadece siyasi alanda değil, özellikle Ortodoks sol çevrelerde de bir partiye oy veren insanları bile neredeyse toptan yok sayma gibi bir anlayış hakim. Ne yazık ki Türkiye, yüz yıldır bu reddiyeci anlayıştan bir türlü kurtulamıyor."

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