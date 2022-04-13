DP lideri Uysal'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Kast ettiğim kişiler 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş liderler değildir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin ölçüleri” arasında saydığı, “20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesine açıklama getirdi.

Sosyal medya hesabından “Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum” diyen Uysal, “Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6’lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Nihat Genç’in, Millet İttifakı’nın adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olduğu iddiasına Uysal yaptığı açıklamayla yanıt vermişti.

“Muhaliflik' kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta 'safra üretim merkezi' fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor” diyen Uysal şunları kaydetmişti:

"CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir"

"Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir! Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle de asparagas haber ve ‘aday toto’ niteliğindeki 'şu aday oluyormuş, bu aday yapılamak isteniyormuş' tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor!"

Ünsal ayrıca adaylığa ilişkin 3 kriter sıralamıştı:

Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,

2) Seçilebilirlik,

3) Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!