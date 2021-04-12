Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Gelecek nesillerin bugünlere baktıkları fotoğrafta, dindar ve muhafazakârlar hiç hayırla yad edilmeyecek

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, bugünkü otoriter uygulamaların AKP'ye gönül veren insanları bile derinden yaraladığını savunduğu yazısında, "Çünkü yeni AK Parti muhalefeti terörize ederek toplumu kutuplaştırıyor, üniversiteleri, belediyeleri kayyım düzeniyle yönetiyor, liyakatsizliği adeta kutsayarak devleti akrabai taallukat düzeniyle idare ediyor, millet iradesini değersizleştiriyor. En önemlisi de yasama yürütme ve yargıyı tek kişinin ipoteğine vererek demokratik meşruiyeti ortadan kaldırmış bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillerin bugünlere baktıklarında görecekleri Türkiye fotoğrafının "vahim" olduğuna işaret eden Ocaktan, "Çünkü yeni AK Parti iktidarı kendisini eleştiren gazetecileri, siyasetçileri, sivil toplum insanlarını, hatta sokakta itiraz sesi yükselten vatandaşları bile gözaltına almakta, tutuklayıp cezaevine atmakta kararlı.

Halkın oyu ile seçilmiş vekilleri parlamentodan yaka-paça cezaevine göndermekte bir beis görmüyor.

Kayyım rektöre itiraz eden ve anayasal protesto haklarını kullanan Boğaziçi öğrencilerini “terörist” ilan ederek devletin bekasını koruduğuna inanıyor.

Aylardır halkın cevap aradığı Merkez Bankası döviz rezervi konusunda CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” afişleri önce polis tarafından sökülüyor, sonra da Cumhurbaşkanı’na hakaretten soruşturma açılıyor.

Millete rağmen “çatlasanız da, patlasanız da Kanal-İstanbul’u yapacağız” meydan okumasına paralel olarak AK Partili vekil “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesini aldık, kanırta kanırta da büyükşehiri alacağız” sözleriyle siyasi tarihimize ibret verici örnekler bırakıyorlar." diye yazdı.

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