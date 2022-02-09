Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Galiba AK Parti açısından esas talihsizlik böylesine kötücüllük üreten bir medyaya sahip olması

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a parti liderlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarını ve Erdoğan'ın yanıtlarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin covid geçirmesi dolayısıyla ortaya konulan siyasi nezaket örneği de gösterdi ki partiler birbirlerini ‘düşman’ ilan etmeden de siyaset yapabiliyorlarmış…" dedi.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Her ne kadar son dönemde yaşadıklarımız iyimser olmak için çok umut vaat etmiyor olsa da demokratik bir tahammüle şiddetle ihtiyacımız olduğu kesin. Umarız bütün siyasi partiler ve özellikle iktidar son yaşanan güzel örneği vesile kılarak, milletin hasretini çektiği medeni bir mücadeleyi bu topluma çok görmezler…

Keşke siyasi iktidar bu iyimserlik havasını bir fırsata çevirebilse… Ancak endişem odur ki iktidarın etrafındaki trol yapılar ve özellikle de iktidardan çok ‘iktidarcılık’ oynayan medya bu iyimserliği dinamitleyecektir. Nitekim iktidar medyası, şimdiden muhalefete yönelik bir ‘şeytanlaştırma’ algısı oluşturabilmek için ateş etmeye başladı bile…

Galiba AK Parti açısından esas talihsizlik böylesine kötücüllük üreten bir medyaya sahip olması… Zira televizyonlarda, gazetelerde AK Parti adına konuşan, yazan insanların ürettiği kirlilik doğrudan AK Parti’nin hanesine yazılmaktadır. Eminim ki hiç kimse muhalefet yapmasa bile bu medya fedailerinin AK Parti’ye verdiği zararın binde biri kadar tahribat yapamaz…"

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TIKLAYIN - Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları