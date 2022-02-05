Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
05 Şubat 2022 16:09
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan'ın Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından parti liderlerinden ve siyasi isimlerden geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı. Gelen mesajlar ve Erdoğan'ın yanıtları şöyle:
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Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin “Cenabı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim parti olarak” dedi.
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Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları
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Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları