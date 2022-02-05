T24 LogoT24 Logo

Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

05 Şubat 2022 16:09

120

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan'ın Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından parti liderlerinden ve siyasi isimlerden geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı. Gelen mesajlar ve Erdoğan'ın yanıtları şöyle:

220

320

420

520

Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

620

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin “Cenabı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bildireceğim parti olarak” dedi.

720

820

920

1020

1120

1220

1320

Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

Liderler ve siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

erdoğanerdoğan koronaerdoğan covidkoronavirüsemine erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24