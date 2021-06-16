Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Demek ki Haçlı kuşatması altında değilmişiz; ekonomik krizin, kötü kokuların sorumlusu dış güçler değilmiş

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, siyasetten, ekonomide ve dış politikada son dönemde yaşananları akıl ve mantıkla izahının zor ulduğunu belirterek, "Maalesef Türkiye epey bir süredir hukuk devleti nosyonunu kaybettiği için derin bir yönetim krizi yaşıyor. Bu yüzden de hukuk işlemiyor, özgürlükler askıda, mafya-çete-siyaset eksenindeki karanlık ilişkiler artık gizlenemez bir hal almış ve ekonomik çöküntünün altında kalan insanlar çaresizlik içinde ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Çok doğal olarak böyle bir ortamda iktidar içerideki yönetilemezlik krizini de, dış politikadaki başarısızlıkları da “yerli-milli” ve “beka” üzerinden ürettiği hamaset söylemleriyle örtmeye çalışıyor." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde, başta ABD Başkanı Joe Biden ve diğer batılı liderlerle yaptığı ikili görüşmelerin Türkiye'nin yeni bir arayış içinde olduğunu gösterirdiğine işaret eden Ocaktan, "Demek ki Haçlı kuşatması altında değilmişiz…

Demek ki ekonomik krizin, kimlere kaça satıldığı hala açıklanamayan 128 milyar doların, yolsuzlukların, kayırmacılığın, çete-mafya-siyaset ekseninden yayılan kötü kokuların sorumlusu dış güçler değilmiş...

Demek ki karşılıklı çıkarları esas almak kaydıyla bütün ülkelerle ekonomik ve siyasi anlamda rasyonel ilişkiler sürdürülebilirmiş...

Kim ne derse desin, tuhaf bir ülke burası. Düne kadar “emperyalist güçlere karşı kurtuluş mücadelesi veriyoruz” diye yeri göğü inleten iktidara yakın gazeteci, akademisyen ve bilumum zevatın bir anda Amerikancı bir görüntü sergilemesini ve adeta “sevgi pıtırcığı”na dönüşmesini nasıl anlamak gerekiyor doğrusu bilemiyorum. Herhalde bir bildikleri vardır..." ifadelerini kullandı.

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