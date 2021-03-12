Karar yazarı Mehmet Ocaktan'dan fezleke yorumu: Bu girişim geçmişte FETÖ liderine methiyeler düzen siyasetçiler için benzer yolu açarsa kimse şaşırmasın

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidan blokunu oluşturan partilerin koro halinde HDP'nin kapatılmasını ve vekillerinin cezaevine gönderilmesi istediğini belirterek, "Bu bir akıl tutulmasından başka ne olabilir ki… Sadece 1960’dan bu yana 26 siyasi parti kapatılmış. Bir dönem “Milli Görüş gömleği”ni çıkartarak başka bir istikamete yönelen AK Parti’nin bugün kapısına gittiği Milli Görüş’ün tam dört partisi kapatılmış. Aynı şekilde bugünkü HDP’nin de neredeyse bütün partileri kapatıldı. Peki partiler kapatılıp kapılarına kilit vurulunca, zihinlerdeki düşünceler de yok edilebiliyor mu?" diye yazdı.

Terörle mücadele gerekçesine dayandırılan HDP üzerinden sergilenen "vesayet" oyununun esas itibariyle "demokrasi ittifakı"nın alanını daraltmayı amaçladığını ifade eden Ocaktan, "Kısacası, her geçen gün kan kaybeden AK Parti-Bahçeli-Perinçek ittifakı demek istiyor ki: Madem biz kaybediyoruz, muhalefet de kazanmasın. Hatırlatmakta yarar var; üzerinden 6-7 yıl geçmiş Kobani olayları üzerinden yürütülen fezlekeler çok tehlikeli bir süreci başlatabilir. Bu girişim yarın, geçmişte FETÖ lideri ile boy boy resim çektiren, ona methiyeler düzen siyasetçiler için benzer şekilde fezlekelerin yolunu açarsa kimse şaşırmasın…" ifadelerini kullandı.

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