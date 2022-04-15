Karar yazarı Mehmet Ocaktan'dan Bahçeli'nin sözlerine: "Türklük gurur ve şuuru"nun en parlak(!) örneklerinden birisi

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayat pahalılığı konusunda, “Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır" ifadeleri için "'Türklük gurur ve şuuru'nun en parlak(!) örneklerinden birisi" dedi. Ocaktan, "Bazı siyasetçiler için önemli olan zamlar değil, Türk halkının zamlar karşısında gösterdiği metanet duygusu önemlidir. Ayrıca Türk’e yakışan da zamlara meydan okumaktır!.." ifadesini kullandı.

Ocaktan, yazısında şunları kaydetti:

"Maalesef bugün ‘modern hurafeler’in revaçta olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle ülkeyi yönetenler bize her gün yeni masallar anlatıyorlar. Bir gün “Ekonomimiz uçuyor, şaha kalkıyoruz”, bir başka gün ise "Faiz, fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız" şarkılarını dinliyoruz.

Ancak hurafelerin sonu hiç gelmiyor, eğer psişik siyaset cerrahlarının diliyle konuşursanız önce “Enflasyon, mayıs ayında tek haneli rakama inecek” dersiniz, olmadı Aralık’ta düşecek palavrasına sarılırsınız…

Eğer bütün bunlar da çare olmazsa, “Aslında tam enflasyonu düşürüyorduk ama dış güçler izin vermedi” diyerek kitleleri efsunlamak için başka bir hikaye yazarsınız…

Kısacası hurafecilik mesleği konusunda oldukça ustalaşan siyasetçilerimiz, gün geçtikçe daha rafine hurafeler üretiyorlar. Mesela şu günlerde toplumun canını en çok yakan konuların başında zamlar geliyor. Doğal olarak, insanların oylarına talip olan bütün siyasetçilerin bu konuda daha duyarlı olmaları, hatta zamlara karşı tepki koyarak halkın sıkıntılarını paylaşmaları gerekmez mi?"

Bahçeli, ne demişti?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında hayat pahalılığı konusunda şunları söylemişti:

"Mesele az yedik, çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun.

Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da akıbet böyle olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar Türk milettinin ekmeğine, emeğine ve emanetlerine hasım olmuş meymenetsizlerdir.

Biz bir tas hoşaf, kuru bir ekmek yiyerek Çanakkale'de direnmiş bir milletiz. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor?"

TIKLAYIN - Bahçeli, "sabır" istedi: Zamlar, hayat pahalılığı geçicidir; Müslüman'a karamsarlık haramdır