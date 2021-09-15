Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı'nın memleketin hayrına olacak bir anayasa hazırlamadıkları kesin

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçtiği günden bu yana ülke sorunlarına çözüm üretmekten aciz kalmasına karşın yeni anayasa vaadinde bulunduklarını belirterek, "İttifak ortaklarının kapalı kapılar ardında ne tür bir pazarlık içinde olduklarını elbette bilemeyiz ama, memleketin hayrına olacak bir anayasa hazırlamadıkları kesin. Bilindiği gibi hem AK Parti’nin, hem de MHP’nin ayrı ayrı hazırladığı yeni bir anayasa çalışması var. AK Parti’nin yaptığı çalışmanın ipuçları henüz ortaya çıkmış değil ama, MHP’nin yaptığı çalışmanın halen yürürlükteki anayasada var olan demokratik hakları biraz daha budayarak kelimenin tam anlamıyla Türk’e yakışan(!) milli bir anayasa olacağı anlaşılıyor." diye yazdı.

Cumhur İttifakı'nın 2017'de yeni anayasa yapma hakkını kullandığına işaret eden Ocaktan, "Bu zihniyetin gayretleri sonucunda Türkiye bugün ekonomide, eğitimde, sağlıkta, dış politikada ve en önemlisi de hukuk devleti anlayışında diplerde sürünüyor. Dolayısıyla bu zihniyetin şimdi çıkıp, ülkenin olağanüstü hal şartları taşıyan kanun hükmünde kararnameler (KHK) yoluyla yönetildiği bir ortamda yeni anayasa şarkıları söylemesinin hiçbir inandırıcılığı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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