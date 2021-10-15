Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu'nda görevden alınan isimlere dikkat çekerek, "Görünen o ki yönetilemeyen Türkiye’de artık akıl da tümden iflas etmiş durumda… Doğrusu bir iktidarın kendi gidişini hızlandıran böylesi bir çılgınlığa hangi gerekçeyle müracaat ettiğinin akılla ve mantıkla izahı ne yazık ki mümkün değil.

Maalesef ‘iktidar aklı’nın işlemediği, makuliyetin buharlaştığı, ekonomik gerçeklerin tersyüz edildiği alaturka yönetim zihniyetinden akıl ve bilimle hareket etmesini beklemek beyhude bir çaba..." diye yazdı.

Cumhur İttifakı'nın devletin bütün imkanları elinde olmasına karşın, iktidar avantajını kaybettiğini savunan Ocaktan, "Ama artık şunu biliyoruz, Cumhur İttifakı için veda zamanı yaklaşıyor. Şu an itibariyle anket sonuçları, iktidar için eve dönüş yolculuğunun başladığını net olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca zamanında yapılacak bir seçime bile daha 20 ay var. Ülkenin temel sorunlarını çözme konusunda en küçük bir “çözüm iradesi” bile gözükmediğine göre, özellikle ekonomide işler daha da kötüye gidecek demektir. Bu durumda herhalde en doğru cümle ‘iktidar kendi hikayesini bitirmek için koşar adım sona doğru yaklaşıyor’ olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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