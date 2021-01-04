Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Başörtülüler 'irticacı' mı, 'vitrin mankeni' mi?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, siyasetin başörtüsünü "irtica" olarak gören zihniyetle, kendisine biat etmeyen başörtülüleri "vitrin mankeni" olarak gören zihniyet arasında sıkışmasının büyük talihsizlik olduğunu belirterek, "Hukuk ve demokrasi kültürünün gelişmediği Türkiye gibi üçüncü sınıf toplumlarda başörtüsünü 'irticai faaliyet' olarak gören Fikri Sağlar’la, 'Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri' diyen muhafazakar Prof. Ebubekir Sofuoğlu’nun ‘yobazlık’ ortak paydasında buluşmaları doğrusu bizi hiç şaşırtmıyor." diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hakim hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir ve benim başımın üzerinde yeri vardır." sözlerini hatırlatan Mehmet Ocaktan, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Sağlar’ın başörtüsüyle ilgili sözlerine ilişkin, “Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı” diyerek sert ifadelerle eleştirdi, ancak aynı konuşmada CHP Parti Meclisi’ndeki başörtülü üyeyi ima ederek “vitrin mankeni” ifadesini kullanması bütün kadınları derinden yaraladı." ifadelerini kullandı.

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