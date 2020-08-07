Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Ayasofya'nın açılmasıyla görmeye başladığımız diriliş rüyaları, hilafet hayalleri ekonomik kriz gerçeğini ortadan kaldıramıyor

Karar gazetesi yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Covid-19 salgınının tehlikeli bir noktaya doğru ilerlediğini, ayrıca ekonomideki kriz halinin saklanamaz hale geldiğini belirterek, "Hal böyleyken iktidar erki her gün farklı bir hamaset dili üreterek, geniş toplum kesimlerini motive etmek için memleketin sorunlarını çözmeye hiçbir katkısı olmayacak konuları köpürtmeye devam ediyor." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan, kelimenin tam anlamıyla Türkiye'nin yolun sonunda olduğunu belirterek, "Maalesef kağıt üzerinde çizdiğimiz pembe ekonomi tabloları, “dış mihraklar”a meydan okumalar, Ayasofya’nın açılışıyla görmeye başladığımız “diriliş rüyaları”, hilafet hayalleri, İstanbul Sözleşmesi’ni şeytanlaştırma seansları ekonomik kriz gerçeğini ortadan kaldıramadığı gibi Covid-19 salgınına da çare üretemiyor.

Geldiğimiz noktada iktidarın önünde iki seçenek var; ya hukukun üstünlüğünü, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve ekonomik gerçeklikleri esas alan bir yönetim anlayışını tercih ederek Türkiye’yi yeniden demokratik bir istikamete yöneltecek, ya da “Biz bize yeteriz” vecizesiyle dünya gerçekliğinin dışında çıktığı yolda aynen yürümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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