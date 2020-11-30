Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Ayasofya'nın açılışında, mitinglerde binlerce insanı toplayarak Korona'ya davetiye çıkarttık

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Sağlık Bakanlığı'nın 9 ay sonra günlük Koronavirüs vaka sayısını 30 binler civarında açıklamasının, salgınla ilgili bilgilerin şeffaf biçimde paylaşılmadığını gösterdiğini belirterek, "Ne yazık ki bugün itibariyle salgını en kötü yöneten ülkeler arasında yer almış bulunuyoruz. Covid-19 rakamlarını şeffaf bir şekilde veremedik, yaz aylarında insanların plajlara akın etmelerini teşvik ettik, Ayasofya’nın açılışında, mitinglerde binlerce insanı toplayarak adeta coronaya davetiye çıkardık. Daha da vahim olanı belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını itip-kakarak salgınla mücadeleye dahil edemedik." diye yazdı.

Hukuktan ekonomiye her alanda şeffaflığın herkesten gizlendiği taktirde inandırıcı olmadığına işaret eden Mehmet Ocaktan, "Mesela en son örnek, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katarlılara devrediliyor, ancak bu yüzde 10’luk hissenin ne kadara satıldığı ise kamuoyu ile paylaşılmıyor. Çünkü artık yeni sistemde demokrasinin en temele değeri olan ‘denge-denetleme’ prensibine veda etmiş bulunuyoruz. Eğer Varlık Fonu denetim dışına çıkarılmasaydı, Sayıştay bu kurumları denetleyebilir, böylece herkes borsanın kime ve kaça satıldığını öğrenmiş olurdu." ifadelerini kullandı.

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