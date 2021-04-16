Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Almanya, Fransa, Kanada bizi bu yüzden kıskanıyor, çünkü soğan-patates dağıtıyoruz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iki yıl önce artan fiyatlardan ötürü soğan-patates üreticilerinin "hain" ilan edildiğini, iktidarın tanzim çadırları açtığını belirterek, "Gerçi AK Parti biraz da bu çadır manzaraları yüzünden yerel seçimlerde büyük hezimet yaşadı ama neyse… Çünkü dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu tür çadır görüntüleri fukaralık göstergesidir. Eğer siyasi iktidarlar halkın en doğal gıda ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edemiyorlarsa, meydanlarda “ekonomimiz uçuyor” söylemlerinin toplumda bir reel karşılığının olması mümkün değildir.

Özellikle yerel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından, artık iktidar da çağ atladı… Önce çiftçiyi komploculuktan azat etti, devletin vali ve kaymakamları fakir fukarayı toplayarak 10 kiloluk kuru soğanla 20 kiloluk patates çuvallarını törenle dağıtmaya başladılar." diye yazdı.

İhtiyaç sahiplerinin kuyruğu sokularak soğan-patates çuvallarıyla valilerin kaymakamların "zafer" pozu verdiklerine işaret eden Ocaktan, "İşte patates-soğan çadırlarından sonra ekonomide geldiğimiz başarı hikayesinin son resmi bu… Yoksulluğun yenildiğini, artık ülkede fakir kalmadığını bütün dünyaya ilan eden Türkiye, davul zurna eşliğinde fakirlere soğan-patates dağıtıyor…

Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve Amerika da bizi bu yüzden kıskanıyor, refah toplumu haline gelmemize tahammül edemiyorlar. Çünkü onlar ‘sosyal devlet’in ne anlam ifade ettiğini bilmiyorlar. Oysa biz açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanımıza soğan-patates dağıtıyoruz, askıda ekmek kampanyaları başlatıyoruz ve evlerine kömür-makarna göndererek ne kadar yüksek insani hasletlere sahip bir ülke olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyoruz…" ifadelerini kullandı.

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