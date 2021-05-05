Karar yazarı Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarının bu son dönemi, toplumun dindarlık algısında derin tahribatlar yaptığı bir dönem olarak tarihe geçecektir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının son döneminde toplumun dindarlık algısında derin tahribatlar yaşandığını belirterek, "Şimdi artık bizzat AK Parti’nin kendi siyasi aktörleri dahil, etrafında konuşlanan ya da kendisini bu partinin misyonu ile tarif eden herkes dini bir söylemle racon keser hale gelmiş bulunuyor.

Ortaya çıkan görüntü öylesine yürek yakıcı bir durum ki, insanlar dinin böylesine hoyratça kullanılması ve din üzerinden adeta cennette arsa tahsisine varan şuursuzluklar karşısında gayri ihtiyari “Yoksa bu insanlar cennetin anahtarını mı çaldılar?” gibi absürt sorular sormak zorunda kalıyorlar..." diye yazdı.

AKP'li vekillerin, belediye başkanlarının ve il başkanlarının "Başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamber gibidir", "Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir. Ben bunu söylüyorum" gibi sözlerini köşesine taşıyan Ocaktan, "Galiba esas tehlike; bu gidişat karşısında hiçbir tepki vermeyen ve susmayı tercih eden akil insanların, özellikle İslami bilim insanlarının ve muhafazakar sivil toplum kuruluşlarının sergilediği trajik durumdur. Zira dini değerlerin bu kadar örselendiği, dindarların kalitesinin adeta dip yaptığı böyle bir tablo hiç hayırlı sonuçlar üretmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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