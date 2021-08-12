Karar yazarı Kiras: İktidarın siyasetçisi bir siyasi partiye “FETÖ’cü, PKK destekçisi” deyip duruyorsa “sokaktaki adam”ın provoke olması için daha organize çalışmalara gerek kalmaz

Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sivas'taki saldırı girişimini hatırlatarak, "İttifak tekliflerine yüz vermediği için hışma uğrayan bu parti için kullanılan ifadelerin ağırlığı, suçlamaların insafsızlığı iktidar partilerinin tabanındaki öfkeli grupların gözünde bu partiyi “meşru hedef” haline getiriyor. İktidarın siyasetçisi, bürokratı, medyası bir siyasi parti hakkında sürekli “FETÖ’cü, PKK destekçisi” deyip duruyorsa “sokaktaki adam”ın provoke olması için daha organize çalışmalara gerek kalmaz" dedi.

Kiras, "Bugünkü Türkiye’de iktidar partilerinden birinin genel başkanına yapılması düşünülemeyecek bir hareketin bir muhalefet liderine yapılabiliyor olması yeterince açıklayıcı olmalı. Söz gelimi herhangi birinin Erdoğan’ın veya Bahçeli’nin karşısına çıkıp Akşener’e söylenen sözleri söylemesi mümkün olmadığına göre zaten “hedefin meşruluğu” konusu gündeme geliyor. Bu algıyı temin eden de iktidar siyasetçilerinin sorumsuz dilinden başka bir şey değil."

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