Karar yazarı Kiras, Avusturya Başbakanı'nın Afgan sığınmacılarla ilgili sözlerini hatırlattı: Yoksa Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği iddia doğru muydu?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer" açıklamasına ilişkin olarak, "Bu adama kızdık hepimiz ama böylesi densiz bir açıklamayı yapma cesaretini nereden aldığını sorgulamadık pek. Yoksa Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği iddia doğru muydu?" diye sordu.

Kiras, CHP liderinin gündeme getirdiği, "Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığı" iddiasını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Merkel’in Türkiye’ye 'Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerinizi ağırlamaya devam edebilirsiniz' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Alman hükümetinin 'Ankara’ya 3 milyar avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım' teklifinde bulunduğunu söylemişti. Nitekim Avrupa basınında da son bir haftadır tartışılan konu Afganistan’dan göçmen akınını durdurmak için ayrılan AB fonundan Türkiye’nin de yararlanıp yararlanmayacağı konusu. Göç, göçmen ve Türkiye kelimelerinin yanında hep Euro, fon, mali destek sözlerinin geçmesi nasıl yorumlanmalı? Bu arada AB ülkelerinin kimi liderlerinin açık açık 'Nasıl olsa Türkiye’ye üç beş kuruş verirsek bu göçmen kitlelerini Avrupa’nın dışında tutarız' yaklaşımını yansıtmaları bizim için ne ifade ediyor? Önce bu soruların cevabını verelim. 'Suriyeliler ne olacak, Afganları ne yapacağız?' diye bilahare düşünürüz yine…"