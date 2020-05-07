Karar yazarı Karaalioğlu: Vatandaş daha uzun süreli izolasyonu göze almasına rağmen hükümet evde bizden daha çok sıkılıyor

Karar Gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AVM'lerin açılacağını ilan etmesiyle yeni tip Koronavirüs önlem haritasının birden değiştiğini belirterek, "Nitekim adı normalleşmede geçmeyen restoranlar bile hazırlıklara başladılar. Bankalar ise 11 Mayıs’ı beklemeden açıldı. Bugün yarın hepsi sökün eder merak etmeyin. AVM açıldıktan sonra hiçbir kepenk kapalı kalamazdı zaten…" diye yazdı.

Mustafa Karaalioğlu, salgın sürecindeki en önemli kararın AVM'lerin açılması olduğuna işaret ettiği yazısında, "Vatandaş daha uzun süreli izolasyonu göze almasına rağmen görünen o ki hükümet evde bizden daha çok sıkılıyor. Yasakları ve kısıtlamaları beklenenden daha cömert şekilde gevşetiyor. Salgın sürecindeki en önemli karar budur. Tehlikenin geçtiği veya azaldığı mesajını vererek insanları sokağa, restoranlara, işyerlerine ve en önemlisi de AVM’lere davet etmekten daha kritik bir karar yoktur. Bunu değil bir ay, bir gün geciktirmek bile hayati öneme sahiptir. Türkiye’nin bu kararı aldığı günlerde salgın gerilemiş olsa da kontrol altında bulunmuyor. " ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...