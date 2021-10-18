Karar yazarı Karaalioğlu: Türkiye'nin başkanlık macerası açıkça, bu ülkenin koalisyon olgunluğuna kavuşması gerektiği herkese gösterdi

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya, Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi, fakat koalisyon hükümetleri de tabii çalışmayı her zaman zorlaştırıyor." sözlerine işaret ederek, "Evet, Almanya’nın siyasi tabiatı ve iş yapma tarzı ve de demokrasi tecrübesi koalisyona yatkındır. Bu sayede de son derece başarılı bir ülke olmuşlardır. Rakamlar, sonuçlar ve ülkenin küresel prestiji ortadadır." diye yazdı.

Merkel-Erdoğan görüşmesi sırasında, doların yükseldiğini, HSK üyesinin bir parti lideri talimatıyla görevinden ayrıldığını, TÜGVA'nın gizli kapaklı işlerinin ayyuka çıktığına vurgu yapan Karaalioğlu, "Türkiye’nin başkanlık macerası açıkça, bu ülkenin koalisyon olgunluğuna kavuşması gerektiği herkese gösterdi. Dramatik şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok arzuladığı bu model tam tersi bir sonucun pahalı bir tecrübesi olmaktan öteye geçemedi." ifadelerini kullandı.

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