Erdoğan ve Merkel arasında başkanlık sistemi diyaloğu: "Hayat böyle"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye son kez Almanya Başbakanı sıfatıyla gelen Angela Merkel ile görüştü. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendiren iki lider arasında başkanlık sistemi ve koalisyon hükümeti diyaloğu yaşandı. Erdoğan'ın "Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi" sözüne karşılık Merkel, "Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz" yanıtını verdi.

Bunu üzerine Erdoğan, "Zaman zaman bana şikâyetlerinizi hep bana aktardınız" ifadlerini kullanınca bu kez Merkel, "Doğrudur hayat böyle" tepkisini dile getirdi.

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