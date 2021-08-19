Karar yazarı Karaalioğlu: Taliban’la ortak noktamız yoktur, siyaseten verdikleri bazı mesajlarla yetinip, bunları olumlu karşılamak yanlıştır

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesiyle ilgili olarak, "Listeye, halkına baskı uygulayan, zulmeden, hurafe dayatan bir ülke -daha- eklenmiştir. Hem de sabit fikirli ve en yanlış zihniyette olanından…" dedi.

Karaalioğlu, "Taliban’ın İslam anlayışı, İslam’ın mesajı değildir. Devlete “İslam” adını vermekle -ki eskiden de öyleydi- o ülke İslam olmaz. Düşünce hürriyeti, fikir özgürlüğü, serbest seçim ve kadın hakları içermeyen; devletin tayin ettiği normları insanlara mutlak doğru olarak dayatan, uymayanı cezalandıran bir anlayış İslami karakter taşımaz. Bilakis İslam bu zihniyete karşıdır ve onunla mücadele eder.

Taliban’la ortak noktamız yoktur ve siyaseten verdikleri bazı mesajlarla yetinip, bunları olumlu karşılamak yanlıştır. Böyle bir kabul, Afgan halkının hak ettiği özgürlüğü eksiltir. Dünyadan ve bilhassa İslam dünyasından gelecek erken ve kolay onayların Taliban’ı ılımlı hale getireceği tezi naifliktir.

Yeni Afgan yönetimiyle elbette bir düzeyde ilişki kurulabilir ama bunun için heveskar olup yeni rejimin kanlı ve baskıcı hikayesini ıskalamak ne Afganistan’a ne de İslam’a fayda sağlar" düşüncesini dile getirdi.

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