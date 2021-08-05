Karar yazarı Karaalioğlu: Olmayan yangınla mücadele gücünü varmış gibi göstererek yangına körükle gidiyoruz

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde yurt dışından yardım istenmesinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "Orman yangınları bu kez acı verici bir tecrübe olarak yüzümüze çarpmıştır. İdari sistemimizin, karar alma mekanizmalarının ve politik tercihlerin başarısızlığını apaçık ortaya koymuştur. Bu kadar acı tecrübesi olan bir ülkeye yakışmayan ne varsa gördük, görmeye devam ediyoruz. Üstüne bir de olmayan yangınla mücadele gücünü varmış gibi göstererek yangına körükle gidiyoruz" düşüncesini dile getirdi

"Biz bize yetmiyoruz, zorlamanın manası nedir? Yetmek zorunda da değiliz, kompleks yapmanın alemi nedir?" diye soran Karaalioğlu, şöyle devam etti:

"Hukukta, demokraside, insan haklarında, kadın haklarında, ekonomide, sanatta, sporda, diplomaside olduğu gibi doğal afetlerde de Türkiye Türkiye’den ibaret değildir. Pek az mesele hariç hiçbir konu Türkiye’nin sadece kendi meselesi değildir. Dünya ile işbirliğinden, dayanışmadan çekinmek ve yüzleşmekten kaçınmak hem faydasız, hem de çağdışı kalmış bir davranıştır. Afet halleri sıradışı tecrübelerdir… Hiçbir ülke her konuda kendi kendine yetmez. Türkiye gibi ülkeler ise ekonomiden sağlığa, çevre problemlerinden teknolojiye kadar birçok alanda kendine yetmiyor. Bunu kabul etmemenin, gerçekle yüzleşmemenin Türkiye’ye çıkardığı faturalar ise giderek kabarıyor. Yaşanan her şey dünyanın gözü önünde cereyan ederken kime afra yapıyoruz, kime tafra yapıyoruz? Bırakın dünyayı, kendimizi kandırabiliyor muyuz? Yanıp giden ormanları kandırabiliyor muyuz, peki?"

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