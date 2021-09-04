Karar yazarı Karaalioğlu: İktidarın siyaset lisanı üzerindeki tesiri sürüyor, görünen o ki bu tesir bazen muhalefetin de kolayına geliyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, "İktidarın gündem belirleme gücü zayıflıyor ama siyaset lisanı üzerindeki tesiri hala sürüyor. Görünen o ki bu tesir bazen muhalefetin de kolayına geliyor. Siyaset kelamının bir türlü yükselmeyen seviyesi icraat puanı düşen iktidarın işini kolaylaştırırken partili partisiz bütün muhalefetin ülkenin problemlerine ilişkin derli toplu plan üretme sorumluluğunu da gevşetiyor. Çünkü, hem kolaylarına geliyor hem de sokağın anlayacağı dilden konuşmanın yeni formu derinlikli fikirlere meydanı dar ediyor" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa, Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulmak mesaisinin usulü öncelikle gündelik konuşma anlamında yeni bir siyaset dilinin bulunmasından geçiyor. Yalansız, çarpıtmasız ve gerçeği örtbas etmeyen bir konuşma ve hitabet biçimi tesis edilmek zorundadır. Gerçek bir değişim aynı zamanda her kesimden insanın, bugünü ve geleceği yeni cümlelerle konuşabilmesiyle mümkündür. Değişime öncülük eme talebi olanlar da komplo teorileri, basit ifadeler ve sığ analizlerle örülmüş siyasetin zırhını delmek zorundadır. Yeni bir dil üzerinden inşa edilmeyen fikirlerin “yenilik vizyonu” vasfı kazanması beklenemez."