Karar yazarı Karaalioğlu: İktidar sözcüleri bile Kavala’ya verilen müebbet hapis cezasını savunamıyor

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Gezi Davası'nda verilen kararlara ilişkin olarak, "Hukukla da siyasetle izah edilmesi mümkün olmayan bir tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. İktidar sözcüleri bile Kavala’ya verilen müebbet hapis cezasını savunamıyor, arkasında duramıyor. Kimse adının böyle bir davayla birlikte anılmasını istemiyor, kimse o fotoğrafa giremiyor" yorumunu yaptı.

Karaalioğlu, yazısında"Kavala’ya ceza vermekle dünyaya gücümüzü göstermiş olmadık. Yargımızın bağımsız olduğunu anlatmış da olmadık. Anlatsak bile kimse inanmaz, kimse de gösterinin sloganlarıyla ilgilenmez. En nihayet, Rahip Bronson, Deniz Yücel ve dosyasını henüz kapattığımız Cemal Kaşıkçı davalarındaki bağımsızlığımız ortada" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Yakın tarihte Kavala davası kadar Türkiye’ye her alanda kaybettiren başka bir dosya olmadı. Komplo teorilerinin, medyada karalama kampanyalarının ve siyasi müdahalelerin her türlüsü yaşandı, bazen hepsi birden sahaya sürüldü ama kimse bu davanın gerçek olduğuna inandırılamadı. Vicdanlar, bir şeylerin yanlış gittiğini baştan beri hissetti ve iktidarın merkezinde konumlanmış sınırlı kadro dışında kimse bu ayıbın parçası olmadı" ifadesini kullandı.

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