Karar yazarı Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporu ve Bakan Kurum’un açıklamalarındaki çelişkiyi yazdı: Biri gerçeği söylemiyor ama kim?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunda 5 güzergâhta su kaybı yaşanacağı yazsa da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un su kaynaklarının azalmayacağı yönünde açıklama yaptığını belirtti.

Kahveci yazısında, “Bakınız kendi yaptırdıkları ÇED raporunda bile 5 güzergahın hepsinde su kaynakları zarar görüyor. Sadece en az zarar 4. güzergah da deniliyor ve orayı da Melen Barajı karşılayacak deniliyor. Biri gerçeği söylemiyor ama kim?” düşüncesini dile getirdi.

Kahveci yazısında şunları kaydetti:

Bir toplumda, ya da bir ülkede gerçek hükmünü yitirirse ne olur?

Mesela sadece bir örnek: Kanal İstanbul’un ÇED raporunda 5 ayrı güzergah üzerinden su kayıpları veriliyor. En düşük su kaybı 4. güzergahta deniliyor ve çözüm olarak “Melen Barajı” gösteriliyor.

Oysa dün Anadolu Ajansından geçen haberde Bakan Kurum aynen şu cümleleri ediyor: “Kanal İstanbul Projesi üzerinden birilerinin prim yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bizim işimiz var. Vatandaşımızı net bir şekilde, doğru bir şekilde depremden etkilenmeyeceği, su kaynaklarının azalmayacağı, yine bölgeden 500 bin yeni nüfus geleceği, 500 bin yeni nüfus dışında herhangi bir nüfus gelmeyeceği...”

Bakınız kendi yaptırdıkları ÇED raporunda bile 5 güzergahın hepsinde su kaynakları zarar görüyor. Sadece en az zarar 4. güzergah da deniliyor ve orayı da Melen Barajı karşılayacak deniliyor.

Biri gerçeği söylemiyor ama kim?

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