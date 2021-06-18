Karar yazarı Kahveci: Bu toplum bu ağır yükü daha ne kadar "dış güçler" yalanı ile idare edecek?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ve eski TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması kararından hareketle yazdığı yazıda, "Naci Ağbal gidince ne oldu? Faiz hala yüzde 19,0’da. Aradan 4 ay geçti ve tek bir faiz hamlesi yapılmadı. Ama bu sefer dolar/TL’de yükseldi. Yüzde 15,0 faizde 8,50 olan kur bugün yüzde 19,0 faizde aynı seviyede. Şimdi sormamız gerekmiyor mu? Madem bu olumsuz dengeye yol açacaktık neden Naci Ağbal görevden alındı?" diye sordu.

Kahveci, "Bunun hesabını kim nasıl verecek? Acaba dış güçler diyerek bu yanlış kararların sorumluluğundan kurtulabilir miyiz? Yanlış kararların sorumluluğunu üstlenecek miyiz? Ya da aslında Naci Ağbal faizden dolayı görevden alınmadı, başka nedenler var diyerek bunu mu kamuoyunun bilgisine açıklamalıyız? Bakınız ekonomi öngörülebilir bir şeffaflık ister. Yarın ne olacağını, hangi şartlar karşısında nasıl davranılacağını bilmek ister. Yatırımcı öngörülebilir bir ekonomide daha rasyonel kararlar alabilir. Şimdi kendimize soralım: Öngörülebilir bir politikamız var mı? Dün Merkez Bankası’nın sürpriz yapıp yapmayacağı konusunda kaç kişi tedirgindi? Naci Ağbal’ın aslında en başarılı tarafı buydu. Yani enflasyon artarsa hiç çekinmeden faiz artıracağını ama düşerse de indireceğini net şekilde söyledi. Yaz aylarından sonra faiz indirimi olabileceğini ama bunun önce enflasyon düşüşüne bağlı olduğunu açıkladı. Bugün ise bu sözlü yönlendirmeler bile istikrarsız. İki ay önce yazılı metinden çıkartılan cümleler iki ay sonra yeniden geri geliyor. Acaba ne değişti ki?

Kararlı duruş için neden veya nereden çekiniyoruz? Burada artık şunu diyemeyiz: “Biz yaptık oldu, bitti.... Gerisini sorgulamayın.” İyi ama sokaklarda işsiz, yoksul, fakir bir ülke kaldı. Verilen yanlış kararlar topluma ağır bir ekonomik yük olarak yansıyor. Bu toplum bu ağır yükü daha ne kadar “dış güçler” yalanı ile idare edecek? Artık gerçekleri görmek ve ona göre hareket etme zamanı gelmedi mi? Lütfen gerçeklere dönelim ama lütfen...." düşüncesini dile getirdi.

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