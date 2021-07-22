Karar yazarı Kahveci: Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin hızlı büyüdüğü son yirmi yılda yerinde saydı

Karar yazarı İbrahim Kahveci, yazısında 2002-2020 arasındaki 20 yıllık sürede dünyada gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı büyüdüğünü ancak Türkiye'nin bu grupta yer almasına rağmen yerinde saydığını ifade etti.

Kahveci yazısında, 1981-1991 yılları arasında gelişmiş ülkelerde görülen hızlı büyümenin 2002-2020'de tersine döndüğünü kaleme alarak şöyle yazdı:

"Bu sefer gelişmiş ülkeler oransal olarak daha sınırlı büyürken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler adeta sınıf değiştirmiş.

Bizimle benzer sınıfta olan Orta-Güney Amerika ülkelerinde (Uruguay, Şili, Kostarika, Panama) kişi başına gelir artık 12-15 bin dolar aralığına yerleşmiş. Bu ülkeler kişi başına gelirlerini 2 kattan fazla artırırken Türkiye 1,3 artırabilmiş.

Ama özellikle AB üyeliği ve yolunda sınıf değiştiren ülkeler Bulgaristan, Romanya, Polonya, Çekya örnekleri karşımızda. Romanya-Bulgaristan 4-5 kat zenginleşirken, Çekya, Letonya, Polonya gibi ülkeler 2 kat civarı zenginleşme oranı ile Türkiye ile olan farkı daha da açmışlar.

Asya tarafında ise adeta gerimizden gelip bizi geçenler var. Rusya, Çin’i hadi anlarız ama Kazakistan bile 1.658 dolardan 9.056 dolara gelirini artırmış. Biz ise 3.688 dolardan 8.538 dolara çıkan gelirle “çok yaşa İktidar!” havasındayız.

Daha alt gelir gruplarında ise yeni bir devir başlamış. Türkiye’nin 2002-2020 döneminde yüzde 131,5 artırdığı Kişi Başına Gelirini;

Arnavutluk yüzde 266,0; Bosna H. yüzde 240,9; Belarus yüzde 333,4; Sırbistan yüzde 235,7 artırmayı başarmış. Bu ülkeler halen bizden daha zengin değiller ama bizimle olan gelir farkları hızla kapatmışlar."

Türkiye'yi komşu ülkeleriyle de kıyaslayan Kahveci şöyle yazdı:

"Ama işin daha ilginç tarafı komşularımız: Bizler kişi başına gelirimizi 20 yılda yüzde 131,5 artırırken;

Gürcistan yüzde 401,3; Ermenistan yüzde 444,8 ve Azerbaycan yüzde 452,3 artırdı. Bizim yüzde 20’miz düzeyinde olan gelirlerini artık bizim yüzde 50’miz düzeyine çıkarttılar.

Kısaca nerede ise gelişmekte olan ve gelişen her ülkenin sınıf atladığı bir dönemde biz oransal olarak geriledikçe gerilemişiz."

Yazının tamamı için tıklayın