Karar yazarı Kahveci: Gana ve Angola gibi ülkeler kişi başı gelirlerini 2.65 kat artırırken, Türkiye 'çağ atlattık' denilen aynı dönemde sadece 0.9 kat artırabildi

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Bangladeş, Gana ve Angola gibi ülkelerin 2003-2019 yılları arasında kişi başı gelirlerini yüzde 2,65 kat artırdığını ancak Türkiye'nin "çağ atlattık" denilen aynı dönemde kişi başı gelirini sadece 0,9 kat artırabildiğini yazdı.

Kahveci'nin yazısında verdiği örnekler şöyle:

"Mesela Arnavutluk bile kişi başına gelirini bizim iki katımızdan fazla artırmış. Bir başka şekilde ifade edelim: 2003 yılında 1 Arnavut vatandaşı 1 Türk vatandaşın gelirinin yüzde 39’una sahipmiş. Bizde 100 dolar varsa Arnavut vatandaşında 39 dolar varmış. İşte bu oran 2019 yılında yüzde 59’a çıkmış. Yani bizde 100 dolar varken şimdi Arnavut vatandaşında 59 dolar var.

Listeye baktığınızda Güney Afrika hariç nerede ise herkes bizim üzerimizde bir büyüme gösteriyor.

Kazakistan, Bulgaristan, Arjantin, Çin, Malezya, Rusya, Romanya, Panama ve Uruguay bizi geriden gelip çok daha öne geçmişler.

Bu arda şu noktayı da belirtelim: 2020 yılında bizim kişi başına gelirimiz 8.599 dolara çoktan geriledi bile. Kısaca diğer ülkelere göre fakirleştikçe fakirleşiyoruz."

"Dünya Gana'yı kıskanıyor mu?"

Kahveci, "Uruguay Başkanı Türkiye’de gelir 0,92 kat artarken kendi ülkesinde gelir 3,47 kat artmış ve bunu halkına nasıl satmıştır?" diyerek yazısına şöyle devam etti:

"Mesela ‘Ay’a 4 şeritli yol yapıyoruz’ demiş olabilir mi? ‘Dünya bizi kıskanıyor’ demiş midir?...

Ama bir de bizi geçmese de bizden çok daha hızlı zenginleşenler var. Mesela Gana’da kişi başına gelir 4,27 kat artışla bizi adeta 5’e katlamışlar.

Acaba dünya Gana’yı kıskanıyor mu?

Acaba Gana’ya ekonomik saldırı var mı?

Acaba Gana iç mihraklarla yıkılmak isteniyor mu?

Acaba Gana’nın oyun kurucu ekonomik gücü nasıl çökertiliyor?

Rakamlar ortada... gana gana bakın.

Dünya son 20 yılda adeta kabuk değiştirmiş. Bir dönem açlık sefalet denilen ülkeler bile bize neredeyse yetişmişler ama biz kendimizi örnek-muhteşem ülke olarak sanıyoruz.

Ya da meydanlarda öyle satılıyoruz.

Dünya sıralamasında hızla irtifa kaybeden (son yedi yılda 24 sıra gerileyen), emsal ülkelerin gerisine düşerek görece fakirleşen bir ülke olmamıza rağmen topluma bunu zenginlik olarak satmak asıl başarı olsa gerek."

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