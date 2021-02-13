Karar yazarı İbrahim Kiras: Türkiye'nin düşmanı dış güçlerin yerinde olsam ülkeyi yokuş aşağı götürmekte olan bir yönetime saldırmazdım

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Türkiye'nin kişi başı milli gelir seviyesinin 12 bin dolardan 7 bin dolar seviyesine gerilediğini, Gayri Safi Milli Hasılası'nın ise 2021 yılında 652 milyar dolar olması beklendiğini belirterek, "Bu tahmin gerçekleşirse Türkiye “dünyadaki en büyük 20 ekonomi” içindeki yerini kaybedecek. “Türkiye’yi uçuracak… Hızlı karar aldıracak… Bu kardeşinize yetkiyi verin, gerisini merak etmeyin…” diyerek halktan onayı alınan “Türk tipi” başkanlık yönetiminde ekonomideki sorunlar, çözülmeyi bırakın, katlanarak büyüdü." diye yazdı.

Dış politikada, sanayide, tarımda, sağlıkta yeni sorunlar ortaya çıktığını, eski sorunlarınsa daha da büyüdüğüne işaret eden İbrahim Kiras, olumsuzluklar karşısında "Dış güçler saldırıyor, ondan oluyor bundan" savunmasının yapıldığını belirterek, "Ben Türkiye’nin düşmanı dış güçlerin yerinde olsaydım, ülkeyi yokuş aşağı götürmekte olan bir yönetime saldırmazdım. Aksine bu yoldaki “başarı”ları için destek olmaya bile çalışırdım." ifadelerini kullandı.

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