Karar yazarı İbrahim Kiras: Muhalefet blokundaki tüm partiler hakkında "vatana ihanet", "dış güçlere çalışmak" gibi çok ağır suçlamalar yapılıyor

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıya değinerek, "İzmir’deki saldırının toplumun sinir uçlarıyla oynamayı, toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeyi hedefleyen planlı ve örgütlü bir eylem olabileceğini düşünüyoruz. Ne var ki toplumun sinir uçlarıyla sorumsuzca oynayan, toplumsal fay hatlarını harekete geçirme riskini umursamayan siyasi retoriğin bu tür facialardaki rolünü de konuşmak zorundayız." diye yazdı.

Toplumun güvenliği ve hukukun işleyişini sağlamakla görevli olan hükümet üyelerinin sokağa verdikleri mesajların "sorumsuzluk eseri" olduğuna işaret eden Kiras, "Söz konusu sorumsuz ve tehlikeli siyasi retorik yalnızca HDP’yi hedef almıyor. Muhalefet blokunda yer alan istisnasız bütün partiler hakkında “vatana ihanet” gibi, “terör örgütlerine destek olmak” gibi, “dış güçler hesabına çalışmak” gibi çok ağır suçlamalar hiç çekinmeden yapılıyor.

Kimi siyasetçilerin kendi tabanlarını konsolide etmek için -veya bazen gündemi değiştirmek için- rakip partilere yönelik eleştiri ve suçlamalarda kantarın topuzunu kaçıran bir dil kullanmaları çok çok tehlikeli bir tercih." ifadelerini kullandı.

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